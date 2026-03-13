İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İsrail "Əl-Qərd əl-Həsən"in obyektlərinə və "Hizbullah"ın anbarlarına zərbələr endirib

    İsrail "Əl-Qərd əl-Həsən"in obyektlərinə və "Hizbullah"ın anbarlarına zərbələr endirib

    • 13 mart, 2026
    • 13:13
    İsrail Əl-Qərd əl-Həsənin obyektlərinə və Hizbullahın anbarlarına zərbələr endirib

    İsrail Hərbi Hava Qüvvələri "Əl-Qərd əl-Həsən" qruplaşmasının obyektlərinə və "Hizbullah" təşkilatının silah anbarlarına zərbələr endirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail Müdafiə Ordusunun (IDF) mətbuat xidmətinin bəyanatında deyilir.

    Məlumata görə, IDF cümə axşamı Beyrut, Bekaa vadisi və Livanın cənubundakı bir sıra rayonlarda "Hizbullah"ın infrastrukturuna onlarla zərbə endirib.

    "Zərbələr vətəndaşların vəsaitlərindən maliyyə xidmətləri göstərmək və öz fəaliyyətinə dəstək məqsədilə istifadə edən "Hizbullah"a dəyən ziyanın artırılmasına yönəlib. Bu zərbələr "Əl-Qərd əl-Həsən" qruplaşmasına qarşı həyata keçirilən silsilə hücumları tamamlayır və təşkilatın resurslarına vurulan ziyanı daha da artırır", - bəyanatda deyilir.

