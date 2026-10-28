İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Üç rayonda yararsız pestisidlərlə çirklənmiş ərazilərin təmizlənməsinə başlanılıb

    Sosial müdafiə
    • 28 oktyabr, 2026
    • 12:58
    Üç rayonda yararsız pestisidlərlə çirklənmiş ərazilərin təmizlənməsinə başlanılıb

    Hacıqabul rayonunun Muğan qəsəbəsi, Saatlı rayonunun Sarıcalar kəndi və Sabirabad rayonunun Qaratəpə kəndində istifadəyə yararsız pestisidlərlə çirklənmiş ərazinin təmizlənməsi üzrə işlərə başlanılıb.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən (AQTA) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, ərazilərdə mövcud vəziyyətin qiymətləndirilməsi işi başa çatdırılıb, hazırda isə pestisid qalıqlarının və həmin maddələrlə çirklənmiş torpaqların qablaşdırılması üzrə işlər aparılır.

    Növbəti mərhələdə isə qablaşdırılmış pestisid qalıqlarının və çirklənmiş torpaqların müvafiq təhlükəsizlik tələblərinə uyğun xüsusi nəqliyyat vasitələri ilə "Cəngi pestisid poliqonu"na daşınması və müəyyən edilmiş qaydada yerləşdirilməsi nəzərdə tutulur.

    Tədbirlər AQTA tərəfindən cəlb edilmiş müvafiq lisenziyaya malik ixtisaslaşmış şirkət tərəfindən aidiyyəti dövlət qurumları ilə əlaqələndirilmiş şəkildə həyata keçirilir.

    Yaxın günlərdə Salyan, Biləsuvar və Cəlilabad rayonlarının 8 məntəqəsi üzrə keçmiş "Kənd kimya" birliklərinin ərazisində də analoji tədbirlərin həyata keçirilməsi planlaşdırılır.

    Qeyd edək ki, əvvəlki illərdə həyata keçirilmiş tədbirlər nəticəsində Ağstafa, Beyləqan, İmişli, Samux və Füzuli rayonlarından ümumilikdə 2000 tondan artıq istifadəyə yararsız pestisid və həmin maddələrlə çirklənmiş torpaq təhlükəsizlik tələblərinə uyğun qablaşdırılaraq "Cəngi pestisid poliqonu"na daşınıb və xüsusi bunkerlərdə yerləşdirilib.

    Görülən işlərin əsas məqsədi uzun illər ərzində formalaşmış çirklənmə mənbələrinin ətraf mühitə və insan sağlamlığına yaratdığı risklərin azaldılması, ekoloji təhlükəsizliyin təmin edilməsi və dayanıqlı kənd təsərrüfatının inkişafına töhfə verilməsidir.

    Üç rayonda yararsız pestisidlərlə çirklənmiş ərazilərin təmizlənməsinə başlanılıb
    Üç rayonda yararsız pestisidlərlə çirklənmiş ərazilərin təmizlənməsinə başlanılıb
    Üç rayonda yararsız pestisidlərlə çirklənmiş ərazilərin təmizlənməsinə başlanılıb
    Üç rayonda yararsız pestisidlərlə çirklənmiş ərazilərin təmizlənməsinə başlanılıb
    Pestisid Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) Saatlı Sabirabad Hacıqabul
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    14:39
    Regional Su Meliorasiya Xidməti Abşeronda qəzalı vəziyyəti aradan qaldırmağa 4 milyon manat xərcləyəcək
    İnfrastruktur
    14:38
    Azərbaycan Ümumdünya Qastronomiya Turizmi Forumuna ev sahibliyi edəcək
    Turizm
    14:35
    İnvestisiya şirkəti: Korporativ istiqrazlara dövlət zəmanəti onların illik gəlirliliyini azalda bilər
    Maliyyə
    14:10
    Ekspert: "Azərbaycanda mikrokreditlər üçün yeni bazar yaradıla bilər"
    Maliyyə
    14:05
    ASA rəsmisi: "Sığorta şirkətləri investisiya portfellərinin yalnız 2-3%-ni riskli alətlərə ayıra bilər"
    Maliyyə
    14:03
    Sabah Ankarada TDT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclası keçiriləcək
    Xarici siyasət
    14:03
    Şirvan kanalı ilə 100 min hektardan çox yeni əkin sahəsi suvarılacaq
    ASK
    13:52
    Video
    İspaniyada iki qatarın toqquşması nəticəsində ölənlərin sayı 40-a çatıb - Yenilənib
    Digər ölkələr
    13:48
    Azərbaycan boksçularının 2026-cı ildə Avropa çempionatlarında qazandığı medalların sayı 25-ə çatıb
    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti