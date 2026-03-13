ВВС Израиля нанесли удары по объектам "Аль-Кард аль-Хасан" и складам "Хезболлах"

ВВС Израиля нанесли удары по объектам группировки "Аль-Кард аль-Хасан" и складам оружия радикальной организации "Хезболлах".

Как передает Report, об этом говорится в заявлении пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Согласно информации, ЦАХАЛ нанес в четверг десятки волн ударов по инфраструктуре "Хезболлах" в Бейруте, долине Бекаа и ряде районов на юге Ливана.

"Удары были направлены на усиление ущерба "Хезболлах", которая использует средства граждан для предоставления финансовых услуг и содействия своей деятельности. Эти удары дополняют недавнюю серию атак по "Аль-Кард аль-Хасан" и еще больше усиливают ущерб, нанесенный ресурсам организации", - говорится в заявлении.