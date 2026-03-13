Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    ВВС Израиля нанесли удары по объектам "Аль-Кард аль-Хасан" и складам "Хезболлах"

    Другие страны
    • 13 марта, 2026
    • 12:59
    ВВС Израиля нанесли удары по объектам Аль-Кард аль-Хасан и складам Хезболлах

    ВВС Израиля нанесли удары по объектам группировки "Аль-Кард аль-Хасан" и складам оружия радикальной организации "Хезболлах".

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Согласно информации, ЦАХАЛ нанес в четверг десятки волн ударов по инфраструктуре "Хезболлах" в Бейруте, долине Бекаа и ряде районов на юге Ливана.

    "Удары были направлены на усиление ущерба "Хезболлах", которая использует средства граждан для предоставления финансовых услуг и содействия своей деятельности. Эти удары дополняют недавнюю серию атак по "Аль-Кард аль-Хасан" и еще больше усиливают ущерб, нанесенный ресурсам организации", - говорится в заявлении.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) Радикальная группировка Хезболлах Аль-Кард аль-Хасан
    İsrail "Əl-Qərd əl-Həsən"in obyektlərinə və "Hizbullah"ın anbarlarına zərbələr endirib
    Ты - Король

    Последние новости

    13:28

    В Общине Западного Азербайджана раскритиковали позицию ряда депутатов Европарламента

    Внешняя политика
    13:28
    Фото

    В Сенегале при поддержке Азербайджана организован благотворительный ифтар

    Внешняя политика
    13:25

    Байрамов предложил изменить механизм компенсаций при сносе жилья в Баку

    Инфраструктура
    13:24

    В Азербайджане число камер видеонаблюдения превысило 18 тыс.

    Внутренняя политика
    13:24

    Вахид Гаджиев: Деревья затрудняют планирование строительства на освобожденных территориях

    Внутренняя политика
    13:22

    Азер Бадамов: В Гусаре должно быть обеспечено водоснабжение 11 тысяч жителей

    Инфраструктура
    13:22

    Ана Бирчалл: Азербайджан - ключевое звено Среднего коридора

    Инфраструктура
    13:18
    Фото

    В Зангилане обсуждают экологические требования к инфраструктурным проектам в Карабахе

    Внутренняя политика
    13:16
    Фото

    Байрамов обсудил сотрудничество с гендиректором Отделения ООН в Женеве

    Внешняя политика
    Лента новостей