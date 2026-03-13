İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Ötən il Azərbaycanda 853 videomüşahidə kamerası quraşdırılıb

    Daxili siyasət
    • 13 mart, 2026
    • 13:15
    Ötən il Azərbaycanda 853 videomüşahidə kamerası quraşdırılıb

    Ötən il "Təhlükəsiz şəhər" layihəsi çərçivəsində respublika üzrə daha 225 nöqtədə 853 videomüşahidə kamerası quraşdırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Nazirlər Kabinetinin 2025-ci il üzrə hesabatında qeyd edilib.

    Hesabata əsasən, ötən il işğaldan azad olunmuş ərazilərdə 19 nöqtədə 70 videomüşahidə kamerası quraşdırılıb.

    Hazırda ölkə üzrə ümumilikdə 5,7 min nöqtədə 18,2 min videomüşahidə kamerası (Bakı şəhərində 3,6 min nöqtədə 11,8 min kamera) istismar olunur.

    Videomüşahidə kamerası Təhlükəsiz şəhər Nazirlər Kabineti
    В Азербайджане число камер видеонаблюдения превысило 18 тыс.

    Son xəbərlər

    13:31

    Keçən il Azərbaycanda 10 nəfər qızılcaya yoluxub

    Sağlamlıq
    13:31

    Azad edilən ərazilərdə 90 min hektarlıq milli park yaradılır

    Ekologiya
    13:28

    İranda ABŞ və İsrailin zərbələri nəticəsində 25 minə yaxın obyekt zədələnib

    Region
    13:24

    İranda Qüds Günü yürüşü zamanı partlayış olub

    Region
    13:22

    Binəli Yıldırım: Orta Dəhliz Avropa ilə Asiya arasında təhlükəsiz və etibarlı nəqliyyat yoludur

    Xarici siyasət
    13:19

    Gəncədə antik əşyalar oğurlayan şəxslər saxlanılıblar

    Hadisə
    13:19
    Foto

    Azərbaycan UNCTAD ilə rəqəmsal ticarət üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib

    İKT
    13:17

    Eka Tkeşelaşvili: Regionun inkişafında İlham Əliyevin xüsusi rolu var

    Xarici siyasət
    13:15

    Ötən il Azərbaycanda 853 videomüşahidə kamerası quraşdırılıb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti