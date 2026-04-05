    Gəncədə xəstəxanada sistem köçürülən 1 yaşlı körpə ölüb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    • 05 aprel, 2026
    • 13:03
    Gəncə Şəhər Birləşmiş Xəstəxanası körpə ölümü ilə bağlı məlumat yayıb.

    Xəstəxanadan "Report"a verilən məlumata görə, 04.04.2026-cı il tarixində saat 22:30 radələrində 2025-ci il azyaşlı (kişi) Gəncə Şəhər Birləşmiş Xəstəxanasının nəzdində olan Abbas Səhhət adına xəstəxananın Təcili tibbi yardım şöbəsinə hospitalizasiya olunub.

    Həkim heyəti tərəfindən onun həkiməqədər ölüm faktı qeydə alınıb.

    Gəncə Birləşmiş Uşaq Xəstəxanasında uşaq ölümü qeydə alınıb.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hərarəti olan 2025-ci il təvəllüdlü, Şəmkir rayon Alabaşlı kənd sakini A. S. xəstəxanaya çatdırılıb.

    Xəstəxanada 1 yaşlı körpəyə sistem köçürülüb. Lakin bundan sonra uşağın vəziyyəti pisləşib və o, dünyasını dəyişib.

    Meyit Ekspertiza və Pataloji Anatomiya Birliyinin Gəncə şəhər şöbəsinə gətirilib.

    Faktla bağlı Gəncə şəhər Prokurorluğunda araşdırma başlanılıb.

    Gəncə Birləşmiş Uşaq Xəstəxanası Körpə
    В Гяндже в больнице умер годовалый ребенок после установки капельницы

