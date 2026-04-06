Saxalində əlverişsiz hava şəraiti səbəbilə xəbərdarlıq elan edilib
Region
- 06 aprel, 2026
- 10:29
Saxalinin (Rusiya) cənub və mərkəzi hissəsindəki dörd bələdiyyədə növbəti qasırğa ilə əlaqədar aprelin 7-si üçün təcili xəbərdarlıq elan edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV-ləri ölkənin Fövqəladə Hallar Nazirliyinin regional idarəsinə istinadən məlumat yayıb.
Rusiya Hidrometeorologiya Xidmətinin Saxalin üzrə idarəsinin proqnozlarına görə, aprelin 7-si gecə və səhər saatlarında Poronaysk, Makarov, Uqleqorsk və Tomari rayonlarında güclü qar yağışı gözlənilir.
Son xəbərlər
21:20
Ruslan Nəsibov: Azərbaycan ədliyyə sahəsində Efiopiya ilə əməkdaşlığa hazırdırXarici siyasət
21:03
Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında Gürcüstana dövlət səfəri ilə bağlı paylaşım olunubXarici siyasət
20:55
Bəqai: ABŞ-nin analoji infrastrukturuna cavab zərbəsi endiriləcəkDigər ölkələr
20:48
Premyer Liqa: "Qarabağ" "Karvan-Yevlax"ı böyük hesabla məğlub edibFutbol
20:48
Ərdoğan: 38 gündür davam edən müharibə bütün bölgəyə təsir göstərirRegion
20:33
Yermek Koşerbayev Gürcüstanda rəsmi səfərdədirRegion
20:23
Sabah Culfanın 18 kəndində işıq olmayacaqİnfrastruktur
20:16
ABŞ və İsrailin raket hücumu nəticəsində İranda ölənlər varRegion
20:04