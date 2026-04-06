На Сахалине объявлено экстренное предупреждение из-за циклона и снегопада
В регионе
- 06 апреля, 2026
- 09:58
Экстренное предупреждение объявлено на вторник в четырех муниципалитетах южной и центральной части Сахалина в (Россия) связи с прохождением очередного циклона.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на региональное управление МЧС России.
По прогнозам сахалинского управления Росгидромета, ночью и утром 7 апреля в Поронайском, Макаровском, Углегорском и Томаринском районах ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега. Синоптики предупреждают о том, что они могут достигать 15-29 миллиметров, возможен гололед.
