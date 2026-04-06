"Hüseyn Cavid" quru yük gəmisi təmir olunaraq istismara qaytarılıb
- 06 aprel, 2026
- 10:11
"Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" QSC-nin (ASCO) "Hüseyn Cavid" universal quru yük gəmisi təmir olunub.
"Report" ASCO-ya istinadən xəbər verir ki, "Zığ" Gəmi Təmiri və Tikintisi Zavodunda aparılan tərsanə təmiri vaxtında və yüksək keyfiyyətlə həyata keçirilib.
Proses çərçivəsində gəminin baş və köməkçi mühərrikləri, anbar qapaqları təmir olunub, dizel generatorları isə yenisi ilə əvəz edilib. Eyni zamanda, gəmidə boru quraşdırma, elektrik quraşdırma, avtomatika və gövdə-qaynaq işləri görülüb.
Bundan başqa, gəminin sualtı və suüstü hissələri, göyərtələri, anbar qapaqları təmizlənərək rənglənib. Təmir başa çatdıqdan sonra universal quru yük gəmisi yenidən istismara qaytarılıb.
Uzunluğu 108,33, eni 16,74 metr olan "Hüseyn Cavid" gəmisi 5 200 ton yükgötürmə qabiliyyətinə malikdir.