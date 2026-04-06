    Сухогруз "Гусейн Джавид" возвращен в эксплуатацию после докового ремонта

    • 06 апреля, 2026
    • 10:45
    Сухогруз Гусейн Джавид возвращен в эксплуатацию после докового ремонта

    Универсальное сухогрузное судно ASCO "Гусейн Джавид" прошло доковый ремонт на судоремонтно-строительном заводе "Зых".

    Как сообщает Report со ссылкой на Азербайджанское Каспийское морское пароходство (ASCO), ремонтные работы выполнены своевременно и с высоким качеством.

    В рамках ремонта были отремонтированы главные и вспомогательные двигатели судна, а также крышки грузовых трюмов, дизель-генераторы заменены на новые. Кроме того, на судне выполнены работы по монтажу трубопроводов, электромонтажу, автоматике, а также корпусно-сварочные работы.

    Также были очищены и окрашены подводная и надводная части судна, палубы и крышки грузовых трюмов.

    После завершения докового ремонта универсальное сухогрузное судно вновь введено в эксплуатацию.

    Отметим, что длина судна "Гусейн Джавид" составляет 108,33 метра, ширина - 16,74 метра, грузоподъtмность - 5200 тонн.

    "Hüseyn Cavid" quru yük gəmisi təmir olunaraq istismara qaytarılıb
    ASCO: Huseyn Javid dry cargo vessel returned to service after dry-docking repairs

