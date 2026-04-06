İlham Əliyev Tbilisidə Qəhrəmanlar Memorialını ziyarət edib
Xarici siyasət
- 06 aprel, 2026
- 10:36
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva aprelin 6-da Tbilisidə Qəhrəmanlar Memorialını ziyarət ediblər.
"Report"un Tbilisiyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, Qəhrəmanlar Memorialında Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülüb.
Dövlət başçısı Memorialın önünə əklil qoyub.
Sonra Azərbaycanın və Gürcüstanın Dövlət himnləri səsləndirilib.
