Президент Ильхам Алиев посетил в Тбилиси Мемориал героев
Внешняя политика
- 06 апреля, 2026
- 10:55
6 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили в Тбилиси Мемориал героев.
Как сообщает корреспондент Report, в Мемориале героев в честь президента Азербайджана был выстроен почетный караул.
Глава государства возложил венок к мемориалу.
Затем прозвучали государственные гимны Азербайджана и Грузии.
