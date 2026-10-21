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    У берегов Омана танкер поражен неопознанным боеприпасом

    Другие страны
    • 21 октября, 2026
    • 13:05
    У берегов Омана танкер поражен неопознанным боеприпасом

    Танкер поражен неопознанным боеприпасом примерно в 20 километрах к западу от города Бухха в Омане.

    Как передает Report со ссылкой на Ynet, об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

    По данным управления, возникший на борту пожар потушен, судно стоит на якоре.

    Все члены экипажа находятся в безопасности, о пострадавших не сообщается.

    Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) Ормузский пролив Эскалация на Ближнем Востоке
    Oman sahillərində tanker mərmi ilə vurulub
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