У берегов Омана танкер поражен неопознанным боеприпасом

Танкер поражен неопознанным боеприпасом примерно в 20 километрах к западу от города Бухха в Омане.

Как передает Report со ссылкой на Ynet, об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

По данным управления, возникший на борту пожар потушен, судно стоит на якоре.

Все члены экипажа находятся в безопасности, о пострадавших не сообщается.