"Манчестер Юнайтед" не намерен отпускать Мазрауи

"Манчестер Юнайтед" не планирует продавать или отпускать защитника Нуссаира Мазрауи в зимнее трансферное окно.

Как передает Report со ссылкой на The Daily Briefing, манкунианцы не собираются расставаться с игроком в зимнее трансферное окно, поскольку считают, что благодаря своей способности играть на нескольких позициях в обороне Мазрауи стал одним из самых полезных футболистов команды.

Интерес к игроку проявляют "Ювентус", "Милан" и саудовских клубов.

Действующий трудовой договор 29-летнего африканца с манкунианским клубом рассчитан до конца июня 2028 года. Трансферная стоимость Нуссаира оценивается в 18 миллионов евро.