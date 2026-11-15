"Манчестер Юнайтед" не намерен отпускать Мазрауи
Футбол
- 15 ноября, 2026
- 16:09
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"Манчестер Юнайтед" не планирует продавать или отпускать защитника Нуссаира Мазрауи в зимнее трансферное окно.
Как передает Report со ссылкой на The Daily Briefing, манкунианцы не собираются расставаться с игроком в зимнее трансферное окно, поскольку считают, что благодаря своей способности играть на нескольких позициях в обороне Мазрауи стал одним из самых полезных футболистов команды.
Интерес к игроку проявляют "Ювентус", "Милан" и саудовских клубов.
Действующий трудовой договор 29-летнего африканца с манкунианским клубом рассчитан до конца июня 2028 года. Трансферная стоимость Нуссаира оценивается в 18 миллионов евро.
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