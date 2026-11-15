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    "Манчестер Юнайтед" не намерен отпускать Мазрауи

    Футбол
    • 15 ноября, 2026
    • 16:09
    Манчестер Юнайтед не намерен отпускать Мазрауи

    "Манчестер Юнайтед" не планирует продавать или отпускать защитника Нуссаира Мазрауи в зимнее трансферное окно.

    Как передает Report со ссылкой на The Daily Briefing, манкунианцы не собираются расставаться с игроком в зимнее трансферное окно, поскольку считают, что благодаря своей способности играть на нескольких позициях в обороне Мазрауи стал одним из самых полезных футболистов команды.

    Интерес к игроку проявляют "Ювентус", "Милан" и саудовских клубов.

    Действующий трудовой договор 29-летнего африканца с манкунианским клубом рассчитан до конца июня 2028 года. Трансферная стоимость Нуссаира оценивается в 18 миллионов евро.

    ФК Манчестер Юнайтед Трансфер футболиста
    "Mançester Yunayted" Nussair Mazrauini buraxmaq niyyətində deyil
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