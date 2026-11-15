Италия предоставит Украине доступ к разведданным двух военных спутников

Италия включит в 13-й пакет военной помощи Украине доступ к радиолокационным снимкам с двух спутников второго поколения Cosmo-SkyMed.

Как передает Report со ссылкой на итальянские медиа, речь идет о двух из шести спутников итальянской группировки, которые позволяют получать изображения высокого разрешения независимо от времени суток и погодных условий, в том числе сквозь облака и осадки.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто представил засекреченный пакет помощи парламентскому комитету по надзору за деятельностью спецслужб Copasir 10 ноября. Содержание документа официально не раскрывается.

При этом, согласно неофициальным договоренностям между Римом и Киевом, украинская сторона сможет использовать спутниковые данные только в отношении территории Украины. Отмечается, что Италия не допускает их применения для подготовки наступательных операций и нанесения авиаударов по объектам на территории России.

Радарные снимки позволяют выявлять военную технику, укрепления и склады, в том числе в ночное время и при плохой видимости. В отличие от систем спутниковой связи, таких как Starlink, Cosmo-SkyMed не обеспечивает передачу интернет-сигнала, а используется для разведки и наблюдения.

Кроме того, в 13-й пакет помощи, как ожидается, войдут боеприпасы для зенитных ракетных комплексов SAMP/T.

Окончательное содержание пакета остается засекреченным. Документ также должны подписать главы МИД и Минэкономики Италии Антонио Таяни и Джанкарло Джорджетти. Действующие законодательные полномочия Рима на поставки вооружений Украине истекают 31 декабря 2026 года.