Установлены личности пострадавших в ДТП с автобусом в Ордубаде — Обновлено

Будьте в курсе главных новостей!

Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google

Установлены личности 11 человек, пострадавших в результате опрокидывания автобуса в Ордубадском районе.

Как сообщает местное бюро Report, в аварии различные травмы получили Сакина Гасанова (1966 г.р.), Саадат Багирова (1962), Захра Иманова (1964), Камала Гасанова (1962), Сура Мёхсюнлю (1988), Сара Мамедова (1967), Раида Алиева (1979), Гюльшад Тагиева (1992), Джамиля Тагиева (1966), Валида Гасанова (1955) и Гюляр Гаджиева (1977).

Согласно предварительной информации, пострадавшие в ДТП направлялись на поминки.

16:46

В селе Дырныс Ордубадского района перевернулся автобус, в результате инцидента пострадали 11 человек.

Об этом сообщает местное бюро Report.

На место происшествия были привлечены экстренные службы, пострадавших доставили в Нахчыванскую республиканскую больницу.

По факту начато расследование, обстоятельства произошедшего выясняются.