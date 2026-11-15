Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Установлены личности пострадавших в ДТП с автобусом в Ордубаде — Обновлено

    Происшествия
    • 15 ноября, 2026
    • 16:56
    Установлены личности пострадавших в ДТП с автобусом в Ордубаде — Обновлено

    Установлены личности 11 человек, пострадавших в результате опрокидывания автобуса в Ордубадском районе.

    Как сообщает местное бюро Report, в аварии различные травмы получили Сакина Гасанова (1966 г.р.), Саадат Багирова (1962), Захра Иманова (1964), Камала Гасанова (1962), Сура Мёхсюнлю (1988), Сара Мамедова (1967), Раида Алиева (1979), Гюльшад Тагиева (1992), Джамиля Тагиева (1966), Валида Гасанова (1955) и Гюляр Гаджиева (1977).

    Согласно предварительной информации, пострадавшие в ДТП направлялись на поминки.

    В селе Дырныс Ордубадского района перевернулся автобус, в результате инцидента пострадали 11 человек.

    Об этом сообщает местное бюро Report.

    На место происшествия были привлечены экстренные службы, пострадавших доставили в Нахчыванскую республиканскую больницу.

    По факту начато расследование, обстоятельства произошедшего выясняются.

    Установлены личности пострадавших в ДТП с автобусом в Ордубаде — Обновлено
    Установлены личности пострадавших в ДТП с автобусом в Ордубаде — Обновлено

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Ордубад
    Фото
    Ordubadda yasa gedərkən qəzaya düşən 11 nəfərin kimliyi məlum olub - Yenilənib
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    16:56
    Фото
    Установлены личности пострадавших в ДТП с автобусом в Ордубаде — Обновлено
    Происшествия
    16:47
    UKMTO сообщило об атаке на танкер в Персидском заливе
    Другие страны
    16:40
    Совет по медиа и вещанию опроверг фейк французского YouTube-канала о селе Сёюдлю
    Медиа
    16:33
    Италия предоставит Украине доступ к разведданным двух военных спутников
    Другие страны
    16:24
    В парламенте Ирана заявили о завершении переговоров с США
    В регионе
    16:09
    "Манчестер Юнайтед" не намерен отпускать Мазрауи
    Футбол
    15:53
    США впервые разместили в Японии истребители F-15EX
    Другие страны
    15:41
    Азербайджан принял участие в благотворительном мероприятии в штаб-квартире НАТО
    Внешняя политика
    15:36
    Зеленский: Из-за сбоя Starshield ВСУ не могут перехватывать российские "Шахеды"
    Другие страны
    Лента новостей