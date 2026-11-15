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    Ordubadda yasa gedərkən qəzaya düşən 11 nəfərin kimliyi məlum olub - Yenilənib

    Hadisə
    • 15 noyabr, 2026
    • 16:49
    Ordubadda yasa gedərkən qəzaya düşən 11 nəfərin kimliyi məlum olub - Yenilənib

    Ordubad rayonunda avtobusun aşması nəticəsində xəsarət alan 11 nəfərin kimliyi məlum olub.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə zamanı 1966-cı il təvəllüdlü Səkinə Həsənova, 1962-ci il təvəllüdlü Səadət Bağırova, 1964-cü il təvəllüdlü Zəhra İmanova, 1962-ci il təvəllüdlü Kəmalə Həsənova, 1988-ci il təvəllüdlü Sura Möhsünlü, 1967-ci il təvəllüdlü Sara Məmmədova, 1979-cu il təvəllüdlü Raidə Əliyeva, 1992-ci il təvəllüdlü Gülşad Tağıyeva, 1966-cı il təvəllüdlü Cəmilə Tağıyeva, 1955-ci il təvəllüdlü Validə Həsənova və 1977-ci il təvəllüdlü Gülər Hacıyeva xəsarət alıblar.

    İlkin məlumata görə, xəsarət alan şəxslər yas mərasimində iştirak etmək üçün yola düşərkən qəzaya uğrayıblar. Hazırda yaralıların tibbi müayinəsi davam etdirilir.

    Ordubad rayonunda sərnişin avtobusunun aşması nəticəsində 11 nəfər xəsarət alıb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, yol-nəqliyyat hadisəsi rayonun Dırnıs kəndində baş verib.

    Yaralılar Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanasına yerləşdirilib.

    Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb olunub, faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Ordubadda yasa gedərkən qəzaya düşən 11 nəfərin kimliyi məlum olub - Yenilənib
    Ordubadda yasa gedərkən qəzaya düşən 11 nəfərin kimliyi məlum olub - Yenilənib

    Avtobus qəzası Naxçıvan Muxtar Respublikası
    Foto
    Установлены личности пострадавших в ДТП с автобусом в Ордубаде — Обновлено
    44 filmi
    44 filmi

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    Ordubadda yasa gedərkən qəzaya düşən 11 nəfərin kimliyi məlum olub - Yenilənib
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