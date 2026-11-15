Испания сообщила об очередном наплыве мигрантов через Канарские острова

Около 2200 мигрантов прибыли на лодках на Канарские острова Испании за последние двое суток.

Как передает Report со ссылкой на AP, об этом сообщила Испанская служба морского спасения и безопасности.

По данным ведомства, помощь была оказана 1324 мигрантам, находившимся на 14 лодках. Большинство из них прибыли на остров Эль-Йерро. Это число приближается к суточному рекорду наплыва мигрантов по данному маршруту - 7 ноября 2020 года спасатели оказали помощь 1461 человеку.

Канарский архипелаг, расположенный у северо-западного побережья Африки, остается одним из основных маршрутов нелегальной миграции в Испанию. Большинство прибывающих - выходцы из стран Западной Африки, которые пересекают Атлантический океан на небольших и зачастую ветхих судах.

Согласно данным Министерства внутренних дел Испании, с января по конец октябрятекущего года морским путем в страну прибыли более 28 тыс. человек, из них свыше 13 тыс. достигли Канарских островов.

Атлантический маршрут между Западной Африкой и Канарскими островами считается одним из наиболее опасных в мире. Ближайшая точка африканского побережья находится примерно в 105 км от архипелага, однако мигранты нередко выбирают более длинные пути, чтобы избежать столкновения с сотрудниками погранслужб. Путешествие может занимать несколько дней или даже недель. Основным пунктом отправления остается Мавритания.