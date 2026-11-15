Испания сообщила об очередном наплыве мигрантов через Канарские острова
- 15 ноября, 2026
- 17:09
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Около 2200 мигрантов прибыли на лодках на Канарские острова Испании за последние двое суток.
Как передает Report со ссылкой на AP, об этом сообщила Испанская служба морского спасения и безопасности.
По данным ведомства, помощь была оказана 1324 мигрантам, находившимся на 14 лодках. Большинство из них прибыли на остров Эль-Йерро. Это число приближается к суточному рекорду наплыва мигрантов по данному маршруту - 7 ноября 2020 года спасатели оказали помощь 1461 человеку.
Канарский архипелаг, расположенный у северо-западного побережья Африки, остается одним из основных маршрутов нелегальной миграции в Испанию. Большинство прибывающих - выходцы из стран Западной Африки, которые пересекают Атлантический океан на небольших и зачастую ветхих судах.
Согласно данным Министерства внутренних дел Испании, с января по конец октябрятекущего года морским путем в страну прибыли более 28 тыс. человек, из них свыше 13 тыс. достигли Канарских островов.
Атлантический маршрут между Западной Африкой и Канарскими островами считается одним из наиболее опасных в мире. Ближайшая точка африканского побережья находится примерно в 105 км от архипелага, однако мигранты нередко выбирают более длинные пути, чтобы избежать столкновения с сотрудниками погранслужб. Путешествие может занимать несколько дней или даже недель. Основным пунктом отправления остается Мавритания.