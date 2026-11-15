İki gündə təxminən 2 200 miqrant İspaniyanın Kanar adalarına gəlib
- 15 noyabr, 2026
- 17:39
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Son iki gündə qayıqlarla təxminən 2 200 miqrant İspaniyanın Kanar adalarına gəlib.
"Report" AP-yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İspaniyanın Dəniz Xilasetmə və Təhlükəsizlik Xidməti məlumat yayıb.
Qurumun məlumatına görə, 14 qayıqda olan 1 324 miqranta yardım göstərilib. Onların əksəriyyəti El-İerro adasına çatıb. Bu göstərici 2020-ci il noyabrın 7-də qeydə alınmış sutkalıq rekorda – 1 461 nəfərə yaxınlaşır.
Afrikanın şimal-qərb sahillərində yerləşən Kanar adaları İspaniyaya qeyri-qanuni miqrasiyanın əsas marşrutlarından biri olaraq qalır. Miqrantların əksəriyyəti Qərbi Afrika ölkələrindən gəlir və Atlantik okeanını kiçik, çox vaxt yararsız vəziyyətdə olan qayıqlarla keçir.
İspaniyanın Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına əsasən, cari ilin yanvar-oktyabr aylarında dəniz yolu ilə ölkəyə 28 mindən çox miqrant gəlib. Onlardan 13 mindən çoxu Kanar adalarına çatıb.
Qərbi Afrika ilə Kanar adaları arasındakı Atlantik marşrutu dünyanın ən təhlükəli miqrasiya yollarından biri hesab olunur. Afrika sahillərinin arxipelaqa ən yaxın nöqtəsi təxminən 105 kilometr məsafədə olsa da, miqrantlar sərhəd xidmətləri ilə qarşılaşmamaq üçün daha uzun marşrutlar seçirlər. Səyahət bir neçə gün, hətta həftələrlə davam edə bilər. Əsas yola düşmə məntəqəsi Mavritaniya olaraq qalır.