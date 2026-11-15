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    UKMTO сообщило об атаке на танкер в Персидском заливе

    Другие страны
    • 15 ноября, 2026
    • 16:47
    UKMTO сообщило об атаке на танкер в Персидском заливе

    В Персидском заливе в районе Хасаб (Оман) атакован танкер, связанный с Индией.

    Как передает Report, об этом сообщили в Управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

    "UKMTO уведомлено о сообщениях от индийских морских ведомств об атаке на шедший в восточном направлении танкер в Персидском заливе перед входом в Ормузский пролив", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что экипаж в ходе атаки не пострадал.

    Масштаб повреждений судна и возможный ущерб окружающей среде пока неизвестны.

    Судам рекомендуется соблюдать осторожность при проходе через данный район и сообщать UKMTO о любой подозрительной активности.

    Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) Нефтяной танкер Персидский залив Ормузский пролив Индия Оман
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