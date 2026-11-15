UKMTO сообщило об атаке на танкер в Персидском заливе

В Персидском заливе в районе Хасаб (Оман) атакован танкер, связанный с Индией.

Как передает Report, об этом сообщили в Управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

"UKMTO уведомлено о сообщениях от индийских морских ведомств об атаке на шедший в восточном направлении танкер в Персидском заливе перед входом в Ормузский пролив", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экипаж в ходе атаки не пострадал.

Масштаб повреждений судна и возможный ущерб окружающей среде пока неизвестны.

Судам рекомендуется соблюдать осторожность при проходе через данный район и сообщать UKMTO о любой подозрительной активности.