UKMTO сообщило об атаке на танкер в Персидском заливе
Другие страны
- 15 ноября, 2026
- 16:47
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В Персидском заливе в районе Хасаб (Оман) атакован танкер, связанный с Индией.
Как передает Report, об этом сообщили в Управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
"UKMTO уведомлено о сообщениях от индийских морских ведомств об атаке на шедший в восточном направлении танкер в Персидском заливе перед входом в Ормузский пролив", - говорится в сообщении.
Отмечается, что экипаж в ходе атаки не пострадал.
Масштаб повреждений судна и возможный ущерб окружающей среде пока неизвестны.
Судам рекомендуется соблюдать осторожность при проходе через данный район и сообщать UKMTO о любой подозрительной активности.
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