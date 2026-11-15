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    Совет по медиа и вещанию опроверг фейк французского YouTube-канала о селе Сёюдлю

    Медиа
    • 15 ноября, 2026
    • 16:40
    Совет по медиа и вещанию опроверг фейк французского YouTube-канала о селе Сёюдлю

    Совет по медиа и вещанию назвал фейком и попыткой манипулирования общественным мнением утверждения управляемого из Франции YouTube-канала о том, что жители села Сёюдлю и окружающих населенных пунктов Гядабейского района будут выселены в целях добычи золота.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении Совета.

    В ведомстве отметили, что указанный YouTube-канал специализируется на систематическом распространении дезинформации против Азербайджана.

    "Преподнесение в материале вымышленных сведений и слухов как решение, принятое на государственном уровне, является составной частью многоэтапной дезинформационной кампании, направленной на создание паники среди населения, подрыв общественного доверия к государственным органам и нагнетание напряженности в обществе.

    Ранее этот канал также систематически распространял дезинформацию и манипулятивные материалы в отношении нашей страны.

    В связи с этим в соответствующую платформу направлено официальное обращение. Мы уверены, что компания оперативно рассмотрит его и предпримет необходимые меры для предотвращения распространения указанной дезинформации на своих платформах.

    Совет по медиа и вещанию Азербайджана призывает общественность не поддаваться влиянию слухов, а средства массовой информации и пользователей социальных сетей - проверять достоверность распространяемых сведений на основании официальной информации соответствующих государственных органов и воздерживаться от тиражирования неподтвержденных утверждений", - говорится в заявлении.

    Совет по медиа и вещанию
    Media və Yayım Şurası Fransadan idarə olunan "YouTube" kanalını ifşa edib
    Azerbaijan's Media and Broadcasting Council exposes France-based YouTube channel
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