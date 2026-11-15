İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    Media və Yayım Şurası Fransadan idarə olunan "YouTube" kanalını ifşa edib

    Media
    • 15 noyabr, 2026
    • 16:23
    Media və Yayım Şurası Fransadan idarə olunan YouTube kanalını ifşa edib

    Fransadan idarə olunan və Azərbaycana qarşı sistemli dezinformasiya yaymaq üzrə ixtisaslaşmış "YouTube" kanalında Gədəbəy rayonunun Söyüdlü kəndi və ətraf yaşayış məntəqələrinin qızıl hasilatı məqsədilə boşaldılacağı barədə tamamilə əsassız iddiaların yayılması ictimai rəyi manipulyasiya etməyə yönəlmiş növbəti cəhddir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Media və Yayım Şurasının açıqlamasında bildirilib.

    Qeyd edilib ki, sözügedən materialda uydurma və şayiə xarakteri daşıyan məlumatların dövlət səviyyəsində qəbul edilmiş qərar kimi qələmə verilməsi əhali arasında təşviş yaratmağa yönələn, dövlət qurumlarına ictimai etimadı sarsıtmaq və cəmiyyətdə gərginliyi artırmaq məqsədi daşıyan çoxmərhələli dezinformasiya kampaniyasının tərkib hissəsidir:

    "Bu kanal əvvəllər də ölkəmizə münasibətdə sistematik şəkildə dezinformasiya və manipulyativ xarakterli məlumatların yayılması üzrə ixtisaslaşmışdır. Məsələ ilə bağlı müvafiq platformaya rəsmi müraciət ünvanlanıb və əminik ki, şirkət müraciəti operativ araşdıraraq sözügedən dezinformasiyanın öz platformalarında yayılmasının qarşısını almaq üçün zəruri addım atacaqdır. Azərbaycan Respublikası Media və Yayım Şurası ictimaiyyəti şayiə xarakterli məlumatların təsiri altına düşməməyə, media subyektlərini və sosial şəbəkə istifadəçilərini isə yayılan məlumatların doğruluğunu aidiyyəti qurumların rəsmi məlumatları əsasında yoxlamağa və təsdiqlənməmiş iddiaları tirajlamaqdan çəkinməyə çağırır".

    Media və Yayım Şurası Fransa
    Совет по медиа и вещанию опроверг фейк французского YouTube-канала о селе Сёюдлю
    Azerbaijan's Media and Broadcasting Council exposes France-based YouTube channel
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    16:50
    Zelenski: "Starshield" sistemindəki nasazlıq "Şahid" PUA-larını ələ keçirməsinə mane olur
    Digər ölkələr
    16:49
    Foto
    Ordubadda yasa gedərkən qəzaya düşən 11 nəfərin kimliyi məlum olub - Yenilənib
    Hadisə
    16:32
    ABŞ ilk dəfə modernləşdirilmiş F-15EX qırıcılarını xaricdə yerləşdirib
    Digər ölkələr
    16:23
    Azərbaycan Basketbol Liqasında daha bir qarşılaşma baş tutub
    Komanda
    16:23
    Media və Yayım Şurası Fransadan idarə olunan "YouTube" kanalını ifşa edib
    Media
    16:10
    Günay Ağamalı: Prezident İlham Əliyevin Dublin sammitində iştirakı Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun göstəricisidir
    Daxili siyasət
    16:03
    "Mançester Yunayted" Nussair Mazrauini buraxmaq niyyətində deyil
    Futbol
    15:50
    İordaniyada kilsəyə hücum edənlər barəsində ölüm hökmü çıxarılıb
    Digər ölkələr
    15:33
    Azərbaycan NATO-nun mənzil-qərargahında keçirilən xeyriyyə tədbirində təmsil olunub
    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti