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    Oman sahillərində tanker mərmi ilə vurulub

    Digər ölkələr
    • 21 oktyabr, 2026
    • 13:17
    Oman sahillərində tanker mərmi ilə vurulub

    Tanker Omandakı Buxxa şəhərindən təxminən 20 kilometr qərbdə naməlum mərmi ilə vurulub.

    "Report" "Ynet"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Böyük Britaniyanın Dəniz Ticarət Əməliyyatları İdarəsi (UKMTO) məlumat yayıb.

    İdarənin məlumatına görə, gəmidə baş verən yanğın söndürülüb, gəmi lövbər salıb.

    Ekipajın bütün üzvləri təhlükəsizlikdədir, xəsarət alanlar barədə məlumat yoxdur.

    Böyük Britaniyanın Dəniz Ticarət Əməliyyatları Agentliyi (UKMTO) Oman
    У берегов Омана танкер поражен неопознанным боеприпасом
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