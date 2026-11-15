Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Песков: Урегулирование в Украине и безопасность Европы неразрывно связаны

    В регионе
    • 15 ноября, 2026
    • 17:23
    Песков: Урегулирование в Украине и безопасность Европы неразрывно связаны

    Урегулирование российско-украинского конфликта и формирование новой архитектуры безопасности в Европе неразрывно связаны.

    Как передает Report, об этом заявил ИС "Вести" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    "Очевидно, что так или иначе урегулирование в Украине будет связано с новой архитектурой безопасности на европейском континенте. Это две составные вещи, и ни одна без другой существовать не сможет", - сказал Песков.

    Он добавил, что на определенном этапе Москве предстоит обсуждать вопросы европейской безопасности с представителями стран Европы. Однако результативность таких переговоров будет зависеть от их готовности к миру.

    Дмитрий Песков Российско-украинский конфликт Европейские страны
    Peskov: Ukrayna münaqişəsinin həlli və Avropada təhlükəsizlik ayrılmaz şəkildə bağlıdır
    Peskov: Settlement of Ukraine conflict and security in Europe are linked
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