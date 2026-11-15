Песков: Урегулирование в Украине и безопасность Европы неразрывно связаны

Урегулирование российско-украинского конфликта и формирование новой архитектуры безопасности в Европе неразрывно связаны.

Как передает Report, об этом заявил ИС "Вести" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Очевидно, что так или иначе урегулирование в Украине будет связано с новой архитектурой безопасности на европейском континенте. Это две составные вещи, и ни одна без другой существовать не сможет", - сказал Песков.

Он добавил, что на определенном этапе Москве предстоит обсуждать вопросы европейской безопасности с представителями стран Европы. Однако результативность таких переговоров будет зависеть от их готовности к миру.