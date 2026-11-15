Peskov: Ukrayna münaqişəsinin həlli və Avropada təhlükəsizlik ayrılmaz şəkildə bağlıdır
Region
- 15 noyabr, 2026
- 17:42
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Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin nizamlanması və Avropada yeni təhlükəsizlik arxitekturasının formalaşdırılması bir-biri ilə ayrılmaz şəkildə bağlıdır.
"Report" xəbər verir ki, bunu "Vesti" Xəbərlər Xidmətinə Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib.
"Aydındır ki, bu və ya digər formada Ukraynada nizamlanma Avropa qitəsində yeni təhlükəsizlik arxitekturası ilə bağlı olacaq. Bunların biri digəri olmadan mövcud ola bilməz", - Peskov deyib.
O əlavə edib ki, müəyyən mərhələdə Moskva Avropa təhlükəsizliyi məsələlərini Avropa ölkələrinin nümayəndələri ilə müzakirə etməli olacaq. Lakin belə danışıqların nəticəliliyi onların sülhə hazır olmasından asılı olacaq.
Песков: Урегулирование в Украине и безопасность Европы неразрывно связаны
Peskov: Settlement of Ukraine conflict and security in Europe are linked
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