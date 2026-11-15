США впервые разместили в Японии истребители F-15EX

США впервые разместили модернизированные истребители F-15EX за пределами страны.

Как передает Report со ссылкой на Общественное телевидение Японии, истребители F-15EX ВВС США прибыли на авиабазу Кадена на японском острове Окинава.

Отмечается, что это первое размещение самолетов данного типа на американской военной базе за пределами страны.

Ранее сообщалось, что в ближайшие несколько лет Вашингтон планирует перебросить на Окинаву в общей сложности 36 истребителей F-15EX.

Самолеты четвертого поколения способны нести боевую нагрузку массой до 13,3 тонны. Этот показатель примерно вдвое превышает возможности более старых F-15, которые в настоящее время дислоцированы в Японии, и сопоставим с нагрузкой некоторых бомбардировщиков.