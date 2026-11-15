Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    США впервые разместили в Японии истребители F-15EX

    Другие страны
    • 15 ноября, 2026
    • 15:53
    США впервые разместили в Японии истребители F-15EX

    США впервые разместили модернизированные истребители F-15EX за пределами страны.

    Как передает Report со ссылкой на Общественное телевидение Японии, истребители F-15EX ВВС США прибыли на авиабазу Кадена на японском острове Окинава.

    Отмечается, что это первое размещение самолетов данного типа на американской военной базе за пределами страны.

    Ранее сообщалось, что в ближайшие несколько лет Вашингтон планирует перебросить на Окинаву в общей сложности 36 истребителей F-15EX.

    Самолеты четвертого поколения способны нести боевую нагрузку массой до 13,3 тонны. Этот показатель примерно вдвое превышает возможности более старых F-15, которые в настоящее время дислоцированы в Японии, и сопоставим с нагрузкой некоторых бомбардировщиков.

    Военная база США в Окинаве Истребитель F-15 ВВС США
    ABŞ ilk dəfə modernləşdirilmiş F-15EX qırıcılarını xaricdə yerləşdirib
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    16:56
    Фото
    Установлены личности пострадавших в ДТП с автобусом в Ордубаде — Обновлено
    Происшествия
    16:47
    UKMTO сообщило об атаке на танкер в Персидском заливе
    Другие страны
    16:40
    Совет по медиа и вещанию опроверг фейк французского YouTube-канала о селе Сёюдлю
    Медиа
    16:33
    Италия предоставит Украине доступ к разведданным двух военных спутников
    Другие страны
    16:24
    В парламенте Ирана заявили о завершении переговоров с США
    В регионе
    16:09
    "Манчестер Юнайтед" не намерен отпускать Мазрауи
    Футбол
    15:53
    США впервые разместили в Японии истребители F-15EX
    Другие страны
    15:41
    Азербайджан принял участие в благотворительном мероприятии в штаб-квартире НАТО
    Внешняя политика
    15:36
    Зеленский: Из-за сбоя Starshield ВСУ не могут перехватывать российские "Шахеды"
    Другие страны
    Лента новостей