В парламенте Ирана заявили о завершении переговоров с США

Иран изложил США семь условий и не намерен выдвигать дополнительные вопросы для обсуждения.

Как передает Report со ссылкой на Al Hadath, об этом заявил пресс-секретарь парламентского комитета по национальной безопасности Ирана Хасан Гашгави.

Он сообщил, что переговорный процесс Тегерана с Вашингтоном завершен, однако дипломатические возможности остаются открытыми.

По словам Гашгави, Иран и США перешли к этапу, который он охарактеризовал как "постпереговорную стадию".

"Мы изложили наши семь условий, и нам больше нечего обсуждать с Соединенными Штатами", - подчеркнул представитель комитета.