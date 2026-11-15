Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    В парламенте Ирана заявили о завершении переговоров с США

    В регионе
    • 15 ноября, 2026
    • 16:24
    В парламенте Ирана заявили о завершении переговоров с США

    Иран изложил США семь условий и не намерен выдвигать дополнительные вопросы для обсуждения.

    Как передает Report со ссылкой на Al Hadath, об этом заявил пресс-секретарь парламентского комитета по национальной безопасности Ирана Хасан Гашгави.

    Он сообщил, что переговорный процесс Тегерана с Вашингтоном завершен, однако дипломатические возможности остаются открытыми.

    По словам Гашгави, Иран и США перешли к этапу, который он охарактеризовал как "постпереговорную стадию".

    "Мы изложили наши семь условий, и нам больше нечего обсуждать с Соединенными Штатами", - подчеркнул представитель комитета.

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