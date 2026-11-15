В парламенте Ирана заявили о завершении переговоров с США
В регионе
- 15 ноября, 2026
- 16:24
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Иран изложил США семь условий и не намерен выдвигать дополнительные вопросы для обсуждения.
Как передает Report со ссылкой на Al Hadath, об этом заявил пресс-секретарь парламентского комитета по национальной безопасности Ирана Хасан Гашгави.
Он сообщил, что переговорный процесс Тегерана с Вашингтоном завершен, однако дипломатические возможности остаются открытыми.
По словам Гашгави, Иран и США перешли к этапу, который он охарактеризовал как "постпереговорную стадию".
"Мы изложили наши семь условий, и нам больше нечего обсуждать с Соединенными Штатами", - подчеркнул представитель комитета.
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