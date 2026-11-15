İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    İran parlamenti ABŞ-la danışıqların başa çatdığını açıqlayıb

    Region
    • 15 noyabr, 2026
    • 17:12
    İran parlamenti ABŞ-la danışıqların başa çatdığını açıqlayıb

    İran ABŞ-a yeddi şərt təqdim edib və müzakirə üçün əlavə məsələlər irəli sürmək niyyətində deyil.

    "Report" "Al Hadath" telekanalına istinadən xəbər verir ki, bunu İran parlamentinin Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin mətbuat katibi Həsən Kaşkavi bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Tehranla Vaşinqton arasında danışıqlar prosesi başa çatıb, lakin diplomatik imkanlar hələ də açıqdır.

    Kaşkavi qeyd edib ki, tərəflər onun "danışıqlardan sonrakı mərhələ" adlandırdığı prosesə keçiblər.

    "Biz yeddi şərtimizi təqdim etmişik və ABŞ-la müzakirə edəcəyimiz başqa heç nəyimiz yoxdur", – deyə o vurğulayıb.

    İran parlamenti Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    В парламенте Ирана заявили о завершении переговоров с США
    Iranian parliament announces end of talks with US
    44 filmi
    44 filmi

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