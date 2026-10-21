За 9 месяцев налоговые органы Азербайджана возбудили 373 уголовных дела

В январе-сентябре текущего года Главным управлением предварительного расследования налоговых преступлений Государственной налоговой службы возбуждено 373 уголовных дела.

Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, в отчетный период в отношении 71 лица по 73 уголовным делам обвинительные акты направлены в суд.

В государственный бюджет обеспечено возмещение ущерба в размере 19 млн 948,7 тыс. манатов - по 36 прекращенным и 15 завершенным уголовным делам, а также по 89 материалам, по которым было отказано в возбуждении дел. В целом за отчетный период по находящимся в производстве уголовным делам и материалам в бюджет возвращено 25 млн 188,3 тыс. манатов.

Кроме того, налоговые органы провели проверки на 43 объектах у 35 налогоплательщиков, действующих в сферах импорта, оптовой и розничной торговли, производства и общепита, с целью выявления фактов привлечения физических лиц к работе без заключения трудового договора. На 22 объектах у 21 предпринимателя были обнаружены 84 человека, работавшие без официального контракта. Трудовые права этих граждан восстановлены, а к нарушителям применены финансовые санкции на общую сумму 170 тыс. манатов.