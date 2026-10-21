Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    За 9 месяцев налоговые органы Азербайджана возбудили 373 уголовных дела

    Бизнес
    • 21 октября, 2026
    • 13:01
    За 9 месяцев налоговые органы Азербайджана возбудили 373 уголовных дела

    В январе-сентябре текущего года Главным управлением предварительного расследования налоговых преступлений Государственной налоговой службы возбуждено 373 уголовных дела.

    Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, в отчетный период в отношении 71 лица по 73 уголовным делам обвинительные акты направлены в суд.

    В государственный бюджет обеспечено возмещение ущерба в размере 19 млн 948,7 тыс. манатов - по 36 прекращенным и 15 завершенным уголовным делам, а также по 89 материалам, по которым было отказано в возбуждении дел. В целом за отчетный период по находящимся в производстве уголовным делам и материалам в бюджет возвращено 25 млн 188,3 тыс. манатов.

    Кроме того, налоговые органы провели проверки на 43 объектах у 35 налогоплательщиков, действующих в сферах импорта, оптовой и розничной торговли, производства и общепита, с целью выявления фактов привлечения физических лиц к работе без заключения трудового договора. На 22 объектах у 21 предпринимателя были обнаружены 84 человека, работавшие без официального контракта. Трудовые права этих граждан восстановлены, а к нарушителям применены финансовые санкции на общую сумму 170 тыс. манатов.

    Налоговые органы Государственная налоговая служба Азербайджана
    Azərbaycanın vergi orqanları 9 ayda 373 cinayət işi açıb
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    13:58
    Акции протеста в Португалии возобновятся на этой неделе
    Другие страны
    13:47
    Эльмир Поладов: Перевозки по Среднему коридору зависят от пропускной способности Каспия
    Инфраструктура
    13:42
    Путин: РФ заинтересована в возобновлении экономического сотрудничества с США
    Другие страны
    13:36
    Между портами Туркменбаши и Алят могут запустить фидерную линию
    Инфраструктура
    13:25
    В Казахстане раскрыли схему незаконного вывоза нефтепродуктов на $100 млн
    В регионе
    13:18
    Азербайджан внес 31 гражданина Турции в список нежелательных лиц
    Другие
    13:16
    ЕБРР призывает заблаговременно устранять препятствия на транспортных коридорах региона
    Инфраструктура
    13:14
    ТРАСЕКА разрабатывает цифровую платформу для объединения стран-участниц коридора
    Инфраструктура
    13:14
    Уиткофф на встрече с Путиным заявил о предпосылках для прекращения огня в Украине
    Другие страны
    Лента новостей