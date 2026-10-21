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    Новак: Первый танкер с дизтопливом из РФ в США отправится 22 октября

    Энергетика
    • 21 октября, 2026
    • 13:01
    Новак: Первый танкер с дизтопливом из РФ в США отправится 22 октября

    Отправка первой партии дизельного топлива из России в США запланирована на четверг, 22 октября.

    Как передает Report, об этом сообщают российские медиа со ссылкой на вице-премьера РФ Александра Новака.

    "Первый танкер, планируется, выйдет из порта завтра, 22-го числа, в Соединенные Штаты Америки. Этот танкер будет водоизмещением 40 тыс. тонн. А следом пойдут следующие, безусловно, партии", - сообщил он.

    По его словам, процесс подписания контрактов по поставкам дизтоплива между двумя странами находится на завершающей стадии.

    Новак также сказал, что другие страны также получат дизтопливо.

    "Мы не полный объем восстанавливаем экспорта, а в пределах возможностей наших нефтеперерабатывающих заводов, поэтому по графику мы можем выйти на полный объем только к концу года, и тогда и другие страны могут получать тот объем, который ранее получали", - уточнил он.

    Отметим, что 9 октября Трамп провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которого они также обсудили вопрос поставок нефтепродуктов. По словам Трампа, в ходе состоявшегося контакта было достигнуто соглашение о поставках дизельного топлива из России.

    На днях вице-премьер РФ Александр Новак сказал, что российская сторона начинает снимать запрет на экспорт дизтоплива, и поставить в октябре 300 тыс. тонн дизеля, в ноябре - 500 тыс. тонн, в декабре - 1 млн тонн, а в перспективе довести этот объем до 3 млн тонн в месяц.

    Александр Новак Дизельное топливо Соединенные Штаты Америки (США) Российская Федерация (РФ) Дональд Трамп Владимир Путин
    Novak: Sabah Rusiyadan ABŞ-yə dizel yanacağı daşıyan ilk tanker yola salınacaq
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