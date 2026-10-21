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    Novak: Sabah Rusiyadan ABŞ-yə dizel yanacağı daşıyan ilk tanker yola salınacaq

    Energetika
    • 21 oktyabr, 2026
    • 13:06
    Novak: Sabah Rusiyadan ABŞ-yə dizel yanacağı daşıyan ilk tanker yola salınacaq

    Rusiyadan ABŞ-yə dizel yanacağının ilk partiyası sabah göndəriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya mediası bu ölkənin Baş nazirinin müavini Aleksandr Novaka istinadən məlumat yayıb.

    "İlk tankerin sabah, oktyabrın 22-də limandan Amerika Birləşmiş Ştatlarına yola salınacağı planlaşdırılır. Bu tankerin su tutumu 40 min ton olacaq. Ardınca isə, şübhəsiz ki, növbəti partiyalar gedəcək", - o bildirib.

    Onun sözlərinə görə, iki ölkə arasında dizel yanacağının tədarükü üzrə müqavilələrin imzalanması prosesi yekun mərhələsindədir.

    Aleksandr Novak Dizel yanacağı Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    Новак: Первый танкер с дизтопливом из РФ в США отправится 22 октября
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