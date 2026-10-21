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    AHK Азербайджан: Для привлечения инвесторов нужны конкретные проекты по развитию Среднего коридора

    Бизнес
    • 21 октября, 2026
    • 13:09
    AHK Азербайджан: Для привлечения инвесторов нужны конкретные проекты по развитию Среднего коридора

    Для привлечения инвесторов необходимо переходить к реализации конкретных проектов, в том числе связанных с развитием Среднего коридора и расширением присутствия европейского бизнеса в регионе.

    Как сообщает Report, об этом заявила исполнительный директор и член Исполнительного совета Германо-Азербайджанской внешнеторговой палаты (AHK Азербайджан) Наргиз Вик на проходящем в Баку Бизнес-форуме ЕС - Азербайджан.

    По ее словам, помимо государственных программ и обязательств, существуют частные финансовые ресурсы, которые можно направить на инвестиции. Для бизнеса важны надежность и прозрачность, а для привлечения капитала необходимо перейти от обсуждения возможностей к конкретным проектам.

    Вик отметила, что интерес немецких компаний к Среднему коридору растет на фоне геополитических изменений и необходимости диверсифицировать транспортные маршруты и цепочки поставок. При этом компании заинтересованы не только в перевозке грузов, но и в участии в экономической экосистеме региона, включая инвестиции в мультимодальные терминалы и инфраструктуру.

    По ее мнению, пилотный проект показал бы инвесторам, что инициативы можно успешно финансировать, реализовывать и масштабировать. Она также подчеркнула, что немецкий бизнес способен внести значительный вклад в развитие коридора благодаря своим технологиям и техническим решениям, а расширение участия европейских компаний укрепит позиции региона как надежного партнера.

    Средний коридор Наргиз Вик Германо-Азербайджанская внешнеторговая палата (AHK Azerbaijan)
    "AHK Azərbaycan": İnvestor cəlb etmək üçün konkret layihələrə ehtiyac var
    AHK Azerbaijan: Concrete projects needed to attract investors
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