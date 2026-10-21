İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    "AHK Azərbaycan": İnvestor cəlb etmək üçün konkret layihələrə ehtiyac var

    Biznes
    • 21 oktyabr, 2026
    • 12:55
    AHK Azərbaycan: İnvestor cəlb etmək üçün konkret layihələrə ehtiyac var

    İnvestorları cəlb etmək üçün konkret layihələrə ehtiyac var.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Alman-Azərbaycan Xarici Ticarət Palatasının ("AHK Azərbaycan") icraçı direktoru və İcraedici Şurasının üzvü Nargiz Vik Bakıda keçirilən Avropa İttifaqı – Azərbaycan Biznes Forumunda bildirib.

    "Məsələ təkcə maliyyə ilə bağlı deyil. Çünki artıq yerli proqramlarımız və dövlət öhdəliklərimiz var. Eyni zamanda, bu sahələrə investisiya yatırmaq üçün istifadə edə biləcəyimiz özəl maliyyə resurslarımız da mövcuddur. Biz biznes maraqlarından danışmalıyıq. Etibarlılıq və şəffaflıq vacibdir. Əslində, bütün əsas məsələlər, çətinliklər və imkanlar müzakirə olunub. Çatışmayan məqam növbəti mərhələyə keçmək və konkret layihələr haqqında danışmaqdır. Təklif edərdim ki, ilk növbədə, nümunəvi bir layihədən başlayaq. Belə layihə digər investorlara və tərəfdaşlara nümayiş etdirə bilər ki, maliyyələşdirilməsi, həyata keçirilməsi və sonradan miqyasının genişləndirilməsi mümkün olan layihələr mövcuddur. Biznes baxımından hazırda çatışmayan məhz belə konkret nümunələrdir", - deyə o qeyd edib.

    Alman-Azərbaycan Xarici Ticarət Palatası (AHK Azerbaijan)
    AHK Азербайджан: Для привлечения инвесторов нужны конкретные проекты по развитию Среднего коридора
    AHK Azerbaijan: Concrete projects needed to attract investors
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    13:48
    Şimali Makedoniya Prezidenti İlham Əliyevlə enerji məsələlərini müzakirə edib
    Xarici siyasət
    13:48
    Putin: Rusiya ABŞ ilə iqtisadi əməkdaşlığın bərpasında maraqlıdır
    Digər ölkələr
    13:45
    Azərbaycanda genişzolaqlı internetin orta sürəti 11 %-ə yaxın artıb
    İKT
    13:43
    "Barselona" UEFA Çempionlar Liqasında antirekordunu yeniləyib
    Futbol
    13:32
    EBRD regional əlaqəliliyin gücləndirilməsinin əsas şərtini açıqlayıb
    İnfrastruktur
    13:26
    Türkmənbaşı ilə Ələt arasında fider xəttinin yaradılması təklif edilib
    İnfrastruktur
    13:24
    PSJ-nin futbolçusu Kvaratsxeliyanın dizində ön çarpaz bağları qopub
    Futbol
    13:24
    TRASEKA dəhliz iştirakçısı olan ölkələri birləşdirmək üçün rəqəmsal platforma hazırlayır
    İnfrastruktur
    13:19
    Uitkoff Putinlə görüşündə Ukraynada atəşkəs üçün ilkin şərtlərin olduğunu bildirib
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti