PSV-nin və Niderland millisinin futbolçusu Yerdi Sxauten 9 aylıq sıradan çıxıb
Futbol
- 06 aprel, 2026
- 10:09
PSV-nin kapitanı və Niderland millisinin yarımmüdafiəçisi Yerdi Sxauten ciddi zədə alıb.
"Report"un "Telegraaf.nl"ə istinadən məlumatına görə, o, təxminən 9 ay yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq.
Çarpaz bağlarını zədələyən təcrübəli yarımmüdafiəçi yayda ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək dünya çempionatında iştirak etməyəcək.
Qeyd edək ki, bu, Eyndhoven təmsilçisində son dövrlərdə qeydə alınan üçüncü ağır çarpaz bağ zədəsidir. Daha əvvəl Serjinyo Dest və Ruben van Bommel də eyni problemlə üzləşiblər.
