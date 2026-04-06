Azərbaycanda I rübdə uşağın anadan olmasına görə birdəfəlik müavinət alanların sayı açıqlanıb
Maliyyə
- 06 aprel, 2026
- 10:31
Bu ilin yanvar-mart aylarında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Dövlət Sosial Müdafiə Fondu (DSMF) 20 032 nəfərə uşağın anadan olmasına görə proaktiv qaydada birdəfəlik müavinət təyin edərək ödəniş edib.
"Report" bu barədə Fonda istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, müavinət ödənişləri 9 265 qız, 10 767 oğlan uşağına görə aparılıb.
