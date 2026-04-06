В Азербайджане более 20 тыс. человек получили единовременное пособие на рождение ребенка
Финансы
- 06 апреля, 2026
- 10:51
В январе-марте 2026 года 20 032 лицам в Азербайджане в проактивном порядке назначено и выплачено единовременное пособие в связи с рождением ребенка.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ).
Согласно информации, выплаты были произведены в связи с рождением 9 265 девочек и 10 767 мальчиков.
21:28
Посол Азербайджана обсудил с главой Верховного суда Эфиопии цифровую трансформациюВнешняя политика
21:20
Израиль подтвердил удар по одному из крупнейших нефтехимических комплексов ИранаДругие страны
21:04
На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры его визита в ГрузиюВнешняя политика
21:01
Эрдоган: Мы активизируем дипломатические усилия для завершения войны против ИранаВ регионе
20:53
В Израиле свыше 7 тыс. человек пострадали в результате ударов ИранаДругие страны
20:44
Багаи: Иран ударит по аналогичной инфраструктуре США в ответ на атакиДругие страны
20:36
Фото
Завершился государственный визит президента Ильхама Алиева в ГрузиюВнешняя политика
20:34
США и Израиль атаковали жилые районы в Иране, есть погибшиеВ регионе
20:22