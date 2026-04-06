В Азербайджане более 20 тыс. человек получили единовременное пособие на рождение ребенка

В январе-марте 2026 года 20 032 лицам в Азербайджане в проактивном порядке назначено и выплачено единовременное пособие в связи с рождением ребенка.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ).

Согласно информации, выплаты были произведены в связи с рождением 9 265 девочек и 10 767 мальчиков.