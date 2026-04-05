В Гяндже в больнице умер годовалый ребенок после установки капельницы

В Гянджинской объединенной детской больнице зарегистрирован случай смерти ребенка.

Как сообщает западное бюро Report, в больницу был доставлен ребенок 2025 года рождения А.С. с повышенной температурой.

В больнице годовалому малышу поставили капельницу, после чего состояние ребенка ухудшилось и он скончался.

Тело доставлено в Гянджинское городское отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

По факту в прокуратуре города Гянджа начато расследование.