    В Гяндже в больнице умер годовалый ребенок после установки капельницы

    Происшествия
    05 апреля, 2026
    • 11:42
    В Гяндже в больнице умер годовалый ребенок после установки капельницы

    В Гянджинской объединенной детской больнице зарегистрирован случай смерти ребенка.

    Как сообщает западное бюро Report, в больницу был доставлен ребенок 2025 года рождения А.С. с повышенной температурой.

    В больнице годовалому малышу поставили капельницу, после чего состояние ребенка ухудшилось и он скончался.

    Тело доставлено в Гянджинское городское отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

    По факту в прокуратуре города Гянджа начато расследование.

    Город Гянджа Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии
    Gəncədə xəstəxanada sistem köçürülən 1 yaşlı körpə ölüb - YENİLƏNİB

