В Гяндже в больнице умер годовалый ребенок после установки капельницы
Происшествия
- 05 апреля, 2026
- 11:42
В Гянджинской объединенной детской больнице зарегистрирован случай смерти ребенка.
Как сообщает западное бюро Report, в больницу был доставлен ребенок 2025 года рождения А.С. с повышенной температурой.
В больнице годовалому малышу поставили капельницу, после чего состояние ребенка ухудшилось и он скончался.
Тело доставлено в Гянджинское городское отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.
По факту в прокуратуре города Гянджа начато расследование.
