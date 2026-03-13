В Азербайджане число камер видеонаблюдения превысило 18 тыс.
Внутренняя политика
- 13 марта, 2026
- 13:24
В Азербайджане в рамках проекта "Безопасный город" в 2025 году установили 853 камеры видеонаблюдения на 225 новых точках.
Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Кабинета министров за минувший год.
Согласно документу, на освобожденных территориях камеры были установлены на 19 точках - всего 70 устройств.
В целом по стране сейчас функционирует около 18,2 тыс. камер видеонаблюдения, размещенных на 5,7 тыс. точках. Из них в Баку - 11,8 тыс. камер на 3,6 тыс. точках.
Последние новости
13:28
В Общине Западного Азербайджана раскритиковали позицию ряда депутатов ЕвропарламентаВнешняя политика
13:28
Фото
В Сенегале при поддержке Азербайджана организован благотворительный ифтарВнешняя политика
13:25
Байрамов предложил изменить механизм компенсаций при сносе жилья в БакуИнфраструктура
13:24
В Азербайджане число камер видеонаблюдения превысило 18 тыс.Внутренняя политика
13:24
Вахид Гаджиев: Деревья затрудняют планирование строительства на освобожденных территорияхВнутренняя политика
13:22
Азер Бадамов: В Гусаре должно быть обеспечено водоснабжение 11 тысяч жителейИнфраструктура
13:22
Ана Бирчалл: Азербайджан - ключевое звено Среднего коридораИнфраструктура
13:18
Фото
В Зангилане обсуждают экологические требования к инфраструктурным проектам в КарабахеВнутренняя политика
13:16
Фото