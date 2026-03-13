В Азербайджане число камер видеонаблюдения превысило 18 тыс.

В Азербайджане в рамках проекта "Безопасный город" в 2025 году установили 853 камеры видеонаблюдения на 225 новых точках.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Кабинета министров за минувший год.

Согласно документу, на освобожденных территориях камеры были установлены на 19 точках - всего 70 устройств.

В целом по стране сейчас функционирует около 18,2 тыс. камер видеонаблюдения, размещенных на 5,7 тыс. точках. Из них в Баку - 11,8 тыс. камер на 3,6 тыс. точках.