    Flikin rəhbərliyi altında Barselona 300 qol həddinə çatıb

    İspaniyanın "Barselona" komandası baş məşqçi Hans-Diter Flikin rəhbərliyi altında vurduğu qolların sayını 300-ə çatdırıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu, İspaniya La Liqasının XXX turunda "Atletiko" ilə matça rəsadüf edib.

    Kataloniya təmsilçisi sözügedən qarşılaşmada 2:1 hesabı ilə qalib gəlib.

    Almaniyalı mütəxəssis bu rəqəmə 107-ci oyunda çatıb.

    Flikin rəhbərliyi altında komandanın ən məhsuldar futbolçuları Robert Lewandowski (58 qol), Rafinya (53 qol) və Lamin Yamaldır (39 qol).

    Son xəbərlər

    19:11

    Azərbaycan Gürcüstandan gübrə tədarükünü 16 dəfə artırıb

    ASK
    19:06

    Vinisius Junior "Real"la yeni müqavilə imzalamağa yaxındır

    Futbol
    19:05

    Tatarıstanda zavodda baş verən yanğında ölənlərin sayı 11-ə çatıb

    Region
    19:03

    İran ABŞ-nin atəşkəs təklifi ilə razılaşmayıb və yekun sülh tələb edib

    Digər ölkələr
    18:55

    İsrail Tehranın üç hava limanına zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    18:50

    Maka Boçorişvili: Gürcüstan Azərbaycanla tərəfdaşlığın daha da gücləndirilməsinə ümid edir

    Xarici siyasət
    18:46
    Foto

    Tbilisidə Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə lanç verilib

    Xarici siyasət
    18:45
    Foto

    Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində YAP ərazi ilk partiya təşkilatına yeni sədr və sədr müavini seçilib

    ASK
    18:40
    Foto

    TÜRKSOY-un Baş Katibi: "1926-cı ildə Bakıda keçirilən Türkoloji Qurultay türk dünyasının birliyi yolunda əhəmiyyətli mərhələ olub"

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti