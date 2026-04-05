    DSX-nin Xüsusi Məktəbinin V sinfinə qəbul imtahanı keçirilib - YENİLƏNİB

    • 05 aprel, 2026
    • 13:16
    DSX-nin Xüsusi Məktəbinin V sinfinə qəbul imtahanı keçirilib - YENİLƏNİB

    Bu gün Dövlət Sərhəd Xidmətinin Xüsusi Məktəbinin V sinfinə qəbul imtahanı keçirilib.

    Dövlət İmtahan Mərkəzindən (DİM) "Report"a verilən məlumata görə, imtahanın keçirilməsi üçün 5 bina ayrılıb.

    İmtahanın idarə olunmasına 14 imtahan rəhbəri, 5 ümumi imtahan rəhbəri, 120 nəzarətçi və 17 buraxılış rejimi əməkdaşı cəlb edilib.

    Aprelin 6-dan etibarən DİM-də imtahan protokolları və cavab kartlarının emalı aparılacaq.

    İmtahan nəticələri yaxın 2-3 gün ərzində elan olunacaq.

    Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) bu gün Dövlət Sərhəd Xidmətinin Xüsusi Məktəbinin V sinfinə qəbul imtahanı keçirəcək.

    "Report" xəbər DİM-ə istinadən xəbər verir ki, imtahan vermək üçün 1 292 şagird qeydiyyatdan keçib.

    İmtahan Bakı şəhərində təşkil olunacaq və saat 11:00-da başlanacaq. Saat 10:45-dən sonra gələn şagirdlər imtahana buraxılmayacaqlar.

    Şagirdlər imtahana aşağıda qeyd olunan sənədləri gәtirmәlidirlər:

    - Şəxsiyyət vəsiqəsi (vəsiqədə şəkli olmayan şagirdlər oxuduqları təhsil müəssisəsi tərəfindən verilən arayışı (arayışa şagirdin 3x4 ölçülü şəkli yapışdırılır və şəkil möhürlə təsdiqlənir);

    - İmtahana buraxılış vərəqəsi.

    Sənədlərdən biri olmadıqda və ya sənədlər arasında uyğunsuzluq olduqda şagird imtahana buraxılmır.

    Test imtahanı aşağıda qeyd edilən fənlər üzrə Azərbaycan dilində aparılır:

    - Azərbaycan dili;

    - Riyaziyyat.

    Hər fənn üzrə şagirdlərə 30 qapalı tipli sual təqdim edilir. İmtahanın müddəti 90 dəqiqədir.

    İmtahanın keçirilməsi üçün 5 bina ayrılıb. İmtahanın idarə olunmasına 14 imtahan rəhbəri, 5 ümumi imtahan rəhbəri, 120 nəzarətçi və 17 buraxılış rejimi əməkdaşı cəlb edilib.

    Dövlət Sərhəd Xidməti (DSX) Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) İmtahan
    ГЭЦ провел вступительный экзамен в V класс Спецшколы ГПС - ОБНОВЛЕНО

