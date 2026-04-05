ГЭЦ провел вступительный экзамен в V класс Спецшколы ГПС - ОБНОВЛЕНО

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел вступительный экзамен в V класс Специальной школы Государственной пограничной службы (ГПС).

С 6 апреля в ГЭЦ будет проводиться обработка экзаменационных протоколов и карточек ответов.

Результаты экзамена будут объявлены в ближайшие 2-3 дня.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) сегодня проведет вступительный экзамен в V класс Специальной школы Государственной пограничной службы (ГПС).

Как передает Report со ссылкой на ГЭЦ, для участия в экзамене зарегистрировались 1 292 учащихся.

Экзамен будет организован в Баку и начнется в 11:00. Учащиеся, прибывшие после 10:45, к экзамену допущены не будут.

Учащиеся должны иметь при себе следующие документы:

- удостоверение личности (учащиеся без фотографии в документе должны представить справку, выданную образовательным учреждением, с приклеенной фотографией размером 3x4 см, заверенной печатью);

- пропускной лист на экзамен.

При отсутствии одного из документов или несоответствии между ними учащийся к экзамену не допускается.

Тестовый экзамен проводится на азербайджанском языке по следующим предметам:

- азербайджанский язык;

- математика.

По каждому предмету учащимся будет предложено по 30 закрытых тестовых заданий. Продолжительность экзамена составит 90 минут.

Для проведения экзамена выделено 5 зданий. К организации процесса привлечены 14 руководителей экзамена, 5 старших руководителей, 120 наблюдателей и 17 сотрудников пропускного режима.