    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    ГЭЦ провел вступительный экзамен в V класс Спецшколы ГПС - ОБНОВЛЕНО

    • 05 апреля, 2026
    • 13:23
    ГЭЦ провел вступительный экзамен в V класс Спецшколы ГПС - ОБНОВЛЕНО

    Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел вступительный экзамен в V класс Специальной школы Государственной пограничной службы (ГПС).

    Как сообщили Report в ГЭЦ, для проведения экзамена было выделено 5 зданий, а также привлечены 14 руководителей экзамена, 5 главных руководителей, 120 наблюдателей и 17 сотрудников пропускного режима.

    С 6 апреля в ГЭЦ будет проводиться обработка экзаменационных протоколов и карточек ответов.

    Результаты экзамена будут объявлены в ближайшие 2-3 дня.

    Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) сегодня проведет вступительный экзамен в V класс Специальной школы Государственной пограничной службы (ГПС).

    Как передает Report со ссылкой на ГЭЦ, для участия в экзамене зарегистрировались 1 292 учащихся.

    Экзамен будет организован в Баку и начнется в 11:00. Учащиеся, прибывшие после 10:45, к экзамену допущены не будут.

    Учащиеся должны иметь при себе следующие документы:

    - удостоверение личности (учащиеся без фотографии в документе должны представить справку, выданную образовательным учреждением, с приклеенной фотографией размером 3x4 см, заверенной печатью);

    - пропускной лист на экзамен.

    При отсутствии одного из документов или несоответствии между ними учащийся к экзамену не допускается.

    Тестовый экзамен проводится на азербайджанском языке по следующим предметам:

    - азербайджанский язык;

    - математика.

    По каждому предмету учащимся будет предложено по 30 закрытых тестовых заданий. Продолжительность экзамена составит 90 минут.

    Для проведения экзамена выделено 5 зданий. К организации процесса привлечены 14 руководителей экзамена, 5 старших руководителей, 120 наблюдателей и 17 сотрудников пропускного режима.

    Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Государственная пограничная служба Азербайджана (ГПС) Вступительные экзамены в Азербайджане
    DSX-nin Xüsusi Məktəbinin V sinfinə qəbul imtahanı keçirilib - YENİLƏNİB

    19:35
    Фото

    В Алматы состоялся II Форум ректоров вузов Казахстана и Азербайджана

    Наука и образование
    19:29

    Трамп заявил, что хотел бы продолжить войну с Ираном ради "нефти и кучи денег"

    Другие страны
    19:29

    Трамп: Нынешние иранские лидеры более разумны

    Другие страны
    19:13

    Трамп: Иран сейчас слабее, чем месяцем ранее

    Другие страны
    19:11
    Фото

    В Тбилиси дан ланч в честь первой леди Мехрибан Алиевой

    Внешняя политика
    19:08
    Фото

    В Тбилиси дан ланч в честь президента Азербайджана

    Внешняя политика
    19:05
    Фото

    Султан Рзаев: Тюркологический съезд в Баку 1926 года стал важным шагом к единению тюркского мира

    Внешняя политика
    18:57

    Число погибших при пожаре на заводе "Нижнекамскнефтехим" возросло до 11

    В регионе
    18:52

    Иран отказался от перемирия с США и требует окончательного завершения войны

    Другие страны
    Лента новостей