Беспилотник упал на здание в Дубае
Другие страны
- 12 марта, 2026
- 04:49
Беспилотник упал на здание в Дубае.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба властей эмирата.
"Власти проводят эвакуационные мероприятия для обеспечения безопасности всех находящихся в здании", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подразделения гражданской обороны локализовали небольшой пожар. По предварительным данным, пострадавших нет.
