    Беспилотник упал на здание в Дубае

    Другие страны
    • 12 марта, 2026
    • 04:49
    Беспилотник упал на здание в Дубае

    Беспилотник упал на здание в Дубае.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба властей эмирата.

    "Власти проводят эвакуационные мероприятия для обеспечения безопасности всех находящихся в здании", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что подразделения гражданской обороны локализовали небольшой пожар. По предварительным данным, пострадавших нет.

    БПЛА Дубай здание
