Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    СМИ: Карл III был против визита Трампа в Великобританию

    Другие страны
    • 14 марта, 2026
    • 02:07
    СМИ: Карл III был против визита Трампа в Великобританию

    Британский монарх Карл III выступал против второго государственного визита американского президента Дональда Трампа Великобританию в 2025 году.

    Как передает Report, об этом пишет журнал The Spectator.

    Согласно данным издания, Букингемский дворец не просто относился с недоверием к идее повторного государственного визита Трампа, а "категорически и последовательно возражал" против него. Сообщается, что личный секретарь Карла III Клайв Олдертон выдвинул предложение первоначально провести неофициальную встречу с американским лидером, а полноценный государственный визит организовать позднее - в 2026 или 2027 году, причем лишь "в перспективе".

    Тем не менее, как уточнило издание, аппарат премьер-министра Великобритании Кира Стармера отверг подобный сценарий. Резиденция на Даунинг-стрит, 10 воспользовалась процедурой "формального конституционного совета", в рамках которой правительство дает указания монарху, а не направляет ему "неофициальное предложение".

    Позиция Карла III, пишет журнал, была продиктована его негативным восприятием заявлений Трампа в адрес Канады. Король Великобритании, одновременно являющийся главой канадского государства, "не счел забавными замечания" американского президента о соседней стране. Напомним, что Трамп многократно именовал Канаду 51-м штатом США.

    Напомним, что американский лидер совершил второй государственный визит в Соединенное Королевство в сентябре 2025 года. Он был принят Карлом III в Виндзорском замке и провел переговоры со Стармером в его загородной резиденции Чекерс. По итогам визита лидеры подписали соглашение о "технологическом процветании".

    Первый государственный визит Трампа в Великобританию состоялся в 2019 году во время его первого президентского срока. Тогда в рамках трехдневной поездки он был принят королевой Елизаветой II (1926-2022).

    Дональд Трамп государственный визит Король Великобритании Карл III
