KİV: III Çarlz Trampın Böyük Britaniyaya səfərinə qarşı olub
- 14 mart, 2026
Britaniya Kralı III Çarlz ABŞ Prezidenti Donald Trampın 2025-ci ildə Böyük Britaniyaya ikinci dövlət səfərinin əleyhinə olub.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "The Spectator" jurnalı yazıb.
Nəşrin məlumatına görə, Bakinqem sarayı Trampın təkrar dövlət səfəri ideyasına sadəcə etibarsızlıqla yanaşmayıb, buna "qətiyyətlə və ardıcıl olaraq etiraz edib". Bildirilib ki, kralın şəxsi katibi Klayv Olderton ilkin olaraq ABŞ lideri ilə qeyri-rəsmi görüş keçirmək, tammiqyaslı dövlət səfərini isə daha sonra – 2026 və ya 2027-ci ildə təşkil etmək təklifini irəli sürüb.
Buna baxmayaraq, nəşr dəqiqləşdirib ki, Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmerin aparatı belə bir ssenarini rədd edib. Dauninq-strit 10-dakı iqamətgah "formal konstitusiya məsləhəti" prosedurundan istifadə edib ki, bu çərçivədə hökumət monarxa "qeyri-rəsmi təklif" göndərmir, ona göstərişlər verir.
Jurnal yazır ki, III Çarlzın mövqeyi Trampın Kanadanın ünvanına səsləndirdiyi bəyanatları mənfi qəbul etməsi ilə bağlı olub. Eyni zamanda, Kanada dövlətinin başçısı olan Böyük Britaniya Kralı ABŞ Prezidentinin qonşu ölkə haqqında "qeydlərini gülməli hesab etməyib".
Xatırladaq ki, Tramp dəfələrlə Kanadanı ABŞ-nin 51-ci ştatı adlandırıb.
Onu da qeyd edək ki, ABŞ lideri Birləşmiş Krallığa ikinci dövlət səfərini 2025-ci ilin sentyabrında həyata keçirib. O, Vindzor qəsrində III Çarlz tərəfindən qəbul edilib və Starmerlə onun "Çekers" şəhərkənarı iqamətgahında danışıqlar aparıb. Səfərin yekununda liderlər "texnoloji rifah" haqqında saziş imzalayıblar.
Trampın Böyük Britaniyaya ilk dövlət səfəri onun birinci prezidentlik müddəti dövründə - 2019-cu ildə baş tutub. O zaman üç günlük səfər çərçivəsində o, Kraliça II Elizabet (1926-2022) tərəfindən qəbul edilmişdi.