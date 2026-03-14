    Миссия ТюркПА проинформирована о подготовке к референдуму в Казахстане

    Внешняя политика
    • 14 марта, 2026
    • 03:47
    Миссия ТюркПА проинформирована о подготовке к референдуму в Казахстане

    Международная миссия по наблюдению за референдумом ТюркПА, состоящая из азербайджанских, кыргызстанских и турецких парламентариев и представителей Международного секретариата организации, встретилась с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Казахстана Нурланом Абдировым.

    Как сообщили Report в пресс-службе ТюркПА, глава казахстанского ЦИК подчеркнул, что возглавляемое им ведомство на протяжении многих лет сотрудничает с организацией.

    Он выразил большое удовлетворение пригласить ТюркПА наблюдать за ходом голосования, и особо отметил активную деятельность организации.

    Председатель комиссии ТюркПА по правовым вопросам и международным связям, член Великого национального собрания Турции Осман Местен отметил, что миссия проведет краткосрочный мониторинг не только в Астане, но и в городах Алматы и Туркестан.

    Председатель ЦИК сообщил, что в Казахстане завершены масштабные подготовительные работы в связи с референдумом и более 10 000 избирательных участков по всей стране находятся в полной готовности. Председатель добавил, что в общей сложности аккредитацию прошли 256 организаций.

    Отметим, что 15 марта в Казахстане состоится референдум по принятию новой Конституции.

    Наблюдательная миссия Референдум в Казахстане Парламентская ассамблея тюркских государств (ТЮРКПА) Нурлан Абдиров Осман Местен
    TÜRKPA missiyası Qazaxıstanda referenduma hazırlıq barədə məlumatlandırılıb
