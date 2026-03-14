TÜRKPA missiyası Qazaxıstanda referenduma hazırlıq barədə məlumatlandırılıb
- 14 mart, 2026
- 03:34
Azərbaycan, Qırğızıstan və Türkiyə parlamentariləri, parlament əməkdaşları və TÜRKPA Beynəlxalq Katibliyinin nümayəndələrindən ibarət TÜRKPA Beynəlxalq Referendum Müşahidə Missiyası Qazaxıstan Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) sədri Nurlan Abdirov ilə görüşüb.
TÜRKPA-dan "Report"a verilən məlumata görə, MSK sədri qurumun uzun illərdir TÜRKPA ilə əməkdaşlıq etdiyini vurğulayıb.
O, TÜRKPA-nı müşahidə prosesində iştiraka dəvət etməkdən böyük məmnunluq duyduğunu bildirərək təşkilatın aktiv fəaliyyətini xüsusi qiymətləndirib.
TÜRKPA-nın Hüquq məsələləri və beynəlxalq əlaqələr komissiyasının sədri, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvü Osman Mesten missiyanın Astana ilə yanaşı olaraq, Almatı və Türküstan şəhərlərində də qısamüddətli monitorinqlər aparacağını qeyd edib.
MSK sədri Qazaxıstan referendumla bağlı genişmiqyaslı hazırlıq işlərinin başa çatdığı və ölkə üzrə 10 000-dən çox seçki məntəqəsinin tam hazır vəziyyətdə olduğu barədə məlumat verib. Sədr əlavə edib ki, ümumilikdə 256 təşkilat akkreditasiyadan keçib.
Qeyd edək ki, martın 15-də Qazaxıstanda yeni Konstitusiyanın qəbulu ilə bağlı referendum keçiriləcək.