Пакистанские военные нейтрализовали дроны над столичным регионом
- 14 марта, 2026
- 01:45
Пакистанские вооруженные силы нейтрализовали два беспилотных летательных аппарата в районе Равалпинди - города, непосредственно примыкающего к столице страны Исламабаду.
Как передает Report, об этом сообщила газета Dawn со ссылкой на источники в силовых ведомствах.
Согласно имеющимся данным, оба дрона были нейтрализованы при помощи систем радиоэлектронного противодействия. В результате падения беспилотников обошлось без пострадавших и каких-либо разрушений.
Собеседники газеты рассказали, что воздушное пространство над столичным районом было на некоторое время перекрыто, однако ограничения оперативно отменили. Пакистанское управление аэропортов заявило, что международный аэропорт Исламабада функционирует в обычном режиме, а авиарейсы осуществляются согласно расписанию.
До этого Министерство обороны Афганистана заявило о нанесении авиационных ударов по военному объекту в Исламабаде.