Пакистанские военные нейтрализовали дроны над столичным регионом

Пакистанские вооруженные силы нейтрализовали два беспилотных летательных аппарата в районе Равалпинди - города, непосредственно примыкающего к столице страны Исламабаду.

Как передает Report, об этом сообщила газета Dawn со ссылкой на источники в силовых ведомствах.

Согласно имеющимся данным, оба дрона были нейтрализованы при помощи систем радиоэлектронного противодействия. В результате падения беспилотников обошлось без пострадавших и каких-либо разрушений.

Собеседники газеты рассказали, что воздушное пространство над столичным районом было на некоторое время перекрыто, однако ограничения оперативно отменили. Пакистанское управление аэропортов заявило, что международный аэропорт Исламабада функционирует в обычном режиме, а авиарейсы осуществляются согласно расписанию.

До этого Министерство обороны Афганистана заявило о нанесении авиационных ударов по военному объекту в Исламабаде.