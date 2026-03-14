Пакистанские военные нейтрализовали дроны над столичным регионом

Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Пакистанские вооруженные силы нейтрализовали два беспилотных летательных аппарата в районе Равалпинди - города, непосредственно примыкающего к столице страны Исламабаду.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Dawn со ссылкой на источники в силовых ведомствах.

    Согласно имеющимся данным, оба дрона были нейтрализованы при помощи систем радиоэлектронного противодействия. В результате падения беспилотников обошлось без пострадавших и каких-либо разрушений.

    Собеседники газеты рассказали, что воздушное пространство над столичным районом было на некоторое время перекрыто, однако ограничения оперативно отменили. Пакистанское управление аэропортов заявило, что международный аэропорт Исламабада функционирует в обычном режиме, а авиарейсы осуществляются согласно расписанию.

    До этого Министерство обороны Афганистана заявило о нанесении авиационных ударов по военному объекту в Исламабаде.

    противодействие дронам вооруженные силы Атака дронов радиоэлектронная борьба
