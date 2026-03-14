Суд в Армении продлил срок домашнего ареста Карапетяна
В регионе
- 14 марта, 2026
- 02:54
Антикоррупционный суд Армении продлил на месяц меру пресечения в виде домашнего ареста российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну, которому власти инкриминируют призывы к захвату власти в стране и финансовые махинации.
Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил его адвокат Арам Вардеванян.
Отмечается, что заседание по рассмотрению вопроса о продлении меры пресечения длилось около 10 часов.
Напомним, что 17 января Антикоррупционный апелляционный суд в Армении постановил вернуть Карапетяна под домашний арест, применив залог и подписку о невыезде. Суд также снял с бизнесмена ограничения на публичные призывы и заявления. В начале марта судебный орган также отклонил апелляцию на домашний арест.
03:03
В Бинагадинском районе Баку возник пожар в 9-этажном жилом зданииПроисшествия
02:54
Суд в Армении продлил срок домашнего ареста КарапетянаВ регионе
02:23
Постпред Кыргызстана при ООН высоко оценила председательство Азербайджана в СВМДАВнешняя политика
02:07
СМИ: Карл III был против визита Трампа в ВеликобританиюДругие страны
01:45
Пакистанские военные нейтрализовали дроны над столичным региономДругие страны
01:16
В МИД Черногории осудили ракетный обстрел ТурцииДругие страны
00:58
Замгенсека СВМДА поблагодарила Азербайджан за учреждение Женского советаВнешняя политика
00:30
Фото
На чемпионате Азербайджана по борьбе определились победители в семи категорияхИндивидуальные
00:22
Фото