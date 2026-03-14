    Суд в Армении продлил срок домашнего ареста Карапетяна

    Антикоррупционный суд Армении продлил на месяц меру пресечения в виде домашнего ареста российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну, которому власти инкриминируют призывы к захвату власти в стране и финансовые махинации.

    Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил его адвокат Арам Вардеванян.

    Отмечается, что заседание по рассмотрению вопроса о продлении меры пресечения длилось около 10 часов.

    Напомним, что 17 января Антикоррупционный апелляционный суд в Армении постановил вернуть Карапетяна под домашний арест, применив залог и подписку о невыезде. Суд также снял с бизнесмена ограничения на публичные призывы и заявления. В начале марта судебный орган также отклонил апелляцию на домашний арест.

    Ermənistan məhkəməsi Karapetyanın ev dustaqlığının müddətini uzadıb
    В Бинагадинском районе Баку возник пожар в 9-этажном жилом здании

    Постпред Кыргызстана при ООН высоко оценила председательство Азербайджана в СВМДА

    СМИ: Карл III был против визита Трампа в Великобританию

    Пакистанские военные нейтрализовали дроны над столичным регионом

    В МИД Черногории осудили ракетный обстрел Турции

    Замгенсека СВМДА поблагодарила Азербайджан за учреждение Женского совета

    На чемпионате Азербайджана по борьбе определились победители в семи категориях

    Азербайджан организовал в ООН мероприятие на тему прав женщин

