    Ermənistanın Antikorrupsiya Məhkəməsi ölkədə hakimiyyəti ələ keçirməyə çağırışlarda və maliyyə fırıldaqlarında ittiham olunan rusiyalı iş adamı Samvel Karapetyan barəsində seçilmiş ev dustaqlığı qətimkan tədbirinin müddətini bir ay uzadıb.

    "Report" yerli KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə onun vəkili Aram Vardevanyan bildirib.

    Qeyd olunub ki, qətimkan tədbirinin müddətinin uzadılması məsələsinə baxılması üzrə iclas təxminən 10 saat davam edib.

    Xatırladaq ki, yanvarın 17-də Ermənistanın Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə Apellyasiya Məhkəməsi girov və heç yana getməmək barədə iltizam tətbiq etməklə Karapetyanın ev dustaqlığına qaytarılması barədə qərar qəbul edib. Məhkəmə həmçinin iş adamının ictimai çağırışlar və bəyanatlarla çıxış etməsinə qoyulmuş məhdudiyyətləri aradan qaldırıb. Martın əvvəlində məhkəmə orqanı ev dustaqlığı ilə bağlı apellyasiya şikayətini də rədd edib.

    Суд в Армении продлил срок домашнего ареста Карапетяна

    Son xəbərlər

    03:20

    Ermənistan məhkəməsi Karapetyanın ev dustaqlığının müddətini uzadıb

    Region
    03:05

    KİV: III Çarlz Trampın Böyük Britaniyaya səfərinə qarşı olub

    Digər ölkələr
    02:56

    Binəqədidə 9 mərtəbəli yaşayış binasında yanğın başlayıb

    Hadisə
    02:38

    Serbiyada 9 il ərzində enerji sektoruna 14,4 milyard avro investisiya yatırılması planlaşdırılır

    Digər ölkələr
    02:08

    Pakistan hərbçiləri paytaxt bölgəsində iki dron zərərsizləşdiriblər

    Digər ölkələr
    01:49

    Qırğızıstanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Azərbaycanın AQEM-ə sədrliyini yüksək qiymətləndirib

    Xarici siyasət
    01:28
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: "Ermənilər Çimənə qarşı həmişə nifrət, kin bəsləyiblər"

    Daxili siyasət
    00:56

    Monteneqro XİN Türkiyəyə raket hücumunu pisləyib

    Digər ölkələr
    00:37

    Biləsuvar şəhərinin bir hissəsində üç saat işıq olmayacaq

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti