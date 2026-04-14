    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Другие страны
    • 14 апреля, 2026
    • 15:13
    Аль-Ансари: Ожидаем нового раунда переговоров США и Ирана в Пакистане

    Катар ожидает проведения нового раунда переговоров между США и Ираном в Пакистане.

    Как передает Report со ссылкой на Al-Jazeera, об этом заявил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари на брифинге для медиа.

    "В настоящее время ведутся интенсивные региональные контакты, призванные обеспечить успех посреднических усилий и деэскалацию. Мы также ожидаем подтверждения о начале нового раунда переговоров в Пакистане", - сказал он.

    По его словам, Катар также ведет переговоры с партнерами о возобновлении работы Ормузского пролива и устранении негативных последствий его закрытия.

    "Мы поддерживаем контакты с нашими партнерами, чтобы вновь открыть Ормузский пролив и предотвратить негативные последствия для всех сторон. <...> Ни одна сторона не может ставить под угрозу безопасность Ормузского пролива, и для его открытия не должно быть никаких предварительных условий", - сказал он.

    По словам представителя МИД, Катар всегда подчеркивал необходимость долгосрочного решения для закрепления режима прекращения огня между сторонами конфликта на Ближнем Востоке, поскольку это отвечает общим интересам.

    Əl-Ənsari: Pakistanda ABŞ və İran arasında danışıqların yeni raundunu gözləyirik
    Al-Ansari: Qatar looking forward to new round of US-Iran talks in Pakistan

    Последние новости

