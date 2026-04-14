Жюльен де Фрепон соболезнует в связи с гибелью сотрудника ANAMA при подрыве на мине

Посол Бельгии в Азербайджане Жюльен де Фрепон выразил соболезнования семье и коллегам Метили Мугана, сотрудника Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA), погибшего в результате подрыва на противотанковой мине в селе Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района.

Как передает Report, соответствующей публикацией дипломат поделился в соцсети Х.

"Я выражаю искренние соболезнования семье и коллегам Метили Мугана, который трагически погиб при исполнении своих обязанностей. Мои мысли с ANAMA и с теми, кто мужественно работает в сфере разминирования в пострадавших регионах Азербайджана", - говорится в заявлении.

Напомним, что сегодня сотрудник ANAMA Метили Муган Рафаиль оглу (1995 г.р.) погиб при исполнении служебных обязанностей в результате подрыва на противотанковой мине.