Жюльен де Фрепон соболезнует в связи с гибелью сотрудника ANAMA при подрыве на мине
- 14 апреля, 2026
- 15:18
Посол Бельгии в Азербайджане Жюльен де Фрепон выразил соболезнования семье и коллегам Метили Мугана, сотрудника Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA), погибшего в результате подрыва на противотанковой мине в селе Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района.
Как передает Report, соответствующей публикацией дипломат поделился в соцсети Х.
"Я выражаю искренние соболезнования семье и коллегам Метили Мугана, который трагически погиб при исполнении своих обязанностей. Мои мысли с ANAMA и с теми, кто мужественно работает в сфере разминирования в пострадавших регионах Азербайджана", - говорится в заявлении.
Напомним, что сегодня сотрудник ANAMA Метили Муган Рафаиль оглу (1995 г.р.) погиб при исполнении служебных обязанностей в результате подрыва на противотанковой мине.